Husilerin İsrail'in yük gemisine el koyduğu duyuruldu: İsrail'den yalanlama geldi

Yemen'deki Husi isyancılarının Aden Körfezi'ndeki Galaxy Leader adlı İsrail yük gemisini ele geçirdiği iddia edildi.

Söz konusu iddia Al Hadath TV kanalında yayınlandı.

İSRAİL ORDUSU'NDAN YALANLAMA

İsrail gazetesi Jerusalem Post'a göre Bahamalar bandıralı Galaxy Leader kargo gemisi, kısmen İsrailli Rami Unger'e ait olan bir İngiliz şirketinden bir Japon şirketine kiralanmıştı. Ve gemi, Türkiye'deki limandan Hindistan'a doğru yola çıkmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada geminin İsrail'e ya da bir İsrailliye ait olmadığı öne sürüldü ve gemiye alıkonulmasının ardında İran'ın olduğu iddia edildi.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari de geminin İsrail'e ait olmadığını ve gemide İsrail vatandaşı bulunmadığını öne sürdü.

X sosyal medya hesabından açıklama yapan Hagari "Kızıldeniz'in güneyinde Yemen yakınlarında kargo gemisinin Husilerce kaçırılması küresel düzeyde çok ciddi bir olay. Bu Hindistan'a gitmek üzere aralarında İsraillilerin olmadığı uluslararası sivil mürettebatla Türkiye'den yola çıkan bir gemi" ifadelerini kullandı.