ABD'nin Irak'taki üssüne hava saldırısı düzenlendi

Hamas, FHKC ve Filistin Demokratik Cephesi dahil birçok Filistinli direniş örgütünün 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu üzerinden 43 gün geçti.

Operasyon sonrası giderek büyüyen savaşta 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı biliniyor.

İsrail'in havadan ve karadan yaptığı sivil katliamlarında ise Gazze Şeridi’nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İran destekli 'Direniş Ekseni' taraftarları, İsrail'in yanında yer alan başta ABD olmak üzere Batılı devletlere tepkili.

İslami milis grupları Aksa Tufanı operasyonu başladığından bu yana ABD'nin Irak ve Suriye'deki hedeflerini vuruyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 61 kez saldırı düzenlendiği, 58 askerin yaralandığını belirtmişti.

Rudaw'ın aktardığına göre, Erbil’in Harir ilçesinde ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona ait üsse bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Haberde, üst düzey güvenlik yetkilisinin, akşam saat 01:10 sıralarında Harir Askeri Havalimanının bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını söylediği kaydedildi.

İran yanlısı Şii milis grupların çatısı altında toplandığı “İslami Direniş” adlı grup saldırıyı üstlendi.