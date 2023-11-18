İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 12 bin 300'e yükseldi

7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail çatışmaları, 40 günü aşkın süredir devam ediyor. İsrail'in hastane, okul, kilise gibi sivillerin kullandığı alanlara saldırması nedeniyle çatışmaların bilançosu da her geçen gün ağırlaşıyor.

12 BİN 300 FİLİSTİN HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümet, son 24 saatte 300 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 300'e yükselirken; ölenlerin en az 5 binin çocuk, 3 bin 300’ünin de kadın olduğu bildirildi.

OKULU BOMBALADILAR

Bugün İsrail Ordusu'nun, Gazze'de yerinden edilen kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı duyurulmuştu.