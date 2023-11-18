İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 12 bin 300'e yükseldi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 12 bin 300'e yükseldiği açıklandı.

Son Güncelleme:
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 12 bin 300'e yükseldi

7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail çatışmaları, 40 günü aşkın süredir devam ediyor. İsrail'in hastane, okul, kilise gibi sivillerin kullandığı alanlara saldırması nedeniyle çatışmaların bilançosu da her geçen gün ağırlaşıyor.

12 BİN 300 FİLİSTİN HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümet, son 24 saatte 300 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 300'e yükselirken; ölenlerin en az 5 binin çocuk, 3 bin 300’ünin de kadın olduğu bildirildi.

OKULU BOMBALADILAR

Bugün İsrail Ordusu'nun, Gazze'de yerinden edilen kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı duyurulmuştu.

Etiketler
İsrail-Filistin gerginlik
Son Güncelleme:
Mandalinayı yemek dışında kullanabileceğiniz yerler! Deneyen işe yaradığını görüyor Mandalinayı yemek dışında kullanabileceğiniz yerler! Deneyen işe yaradığını görüyor
Dışişleri Bakanlığı: Gazze'den 44 Türk vatandaşı tahliye edildi Dışişleri Bakanlığı: Gazze'den 44 Türk vatandaşı tahliye edildi
İsrail okul bombaladı: Çok sayıda ölü var İsrail okul bombaladı: Çok sayıda ölü var
İnadım inat diyen en sabırsız ve kaba 3 burç! Onlar insanı deli eder İnadım inat diyen en sabırsız ve kaba 3 burç! Onlar insanı deli eder
ÇOK OKUNANLAR
Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler!
CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu?
Ankara'da son anket: Mansur Yavaş'ın oy oranı ortaya çıktı! Ankara'da son anket: Mansur Yavaş'ın oy oranı ortaya çıktı!
CHP'li 3 belediyeden son anketler geldi: Özgür Özel 'geriye gidiş var' demişti, sonuçlar ele verdi CHP'li 3 belediyeden son anketler geldi: Özgür Özel 'geriye gidiş var' demişti, sonuçlar ele verdi
'Sedat Peker, Türkiye'ye dönüyor' iddiası: 'Tarih belli oldu, İstanbul'dan ev bakıyor!' 'Sedat Peker, Türkiye'ye dönüyor' iddiası: 'Tarih belli oldu, İstanbul'dan ev bakıyor!'