Japonya'da YouTuber milletvekili, hiçbir oturuma katılmadığı için görevden alındı

Japonya’da daha önce magazin videoları çeken YouTuber Yoshikazu Higashitani, milletvekili olarak seçildiği parlamentoda “işe hiç gitmediği” için görevden alınıyor.

Son Güncelleme:
Japonya'da YouTuber milletvekili, hiçbir oturuma katılmadığı için görevden alındı

BBC’de yer alan habere göre, Japonya’da parlamentoya seçilen YouTuber Yoshikazu Higashitani, yedi ay önce seçildiğinden bu yana tek bir parlamento oturumuna katılmadığı gerekçesiyle görevden alınıyor.

Parlamento’nun disiplin komitesi, devamlı olarak oturumlara katılmaması sebebiyle Higashitani’nin unvanını elinden aldı. 

YouTuber Higashitani, parlamentonun üst kanadı Senato’ya geçen yılın temmuz ayında seçilmişti. Higashitani bundan önce YouTube’da çektiği magazin videolarıyla tanınıyordu. 

Higashitani’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşadığı tahmin ediliyor. Milletvekilinin oturumlara katılmama sebebinin hakkındaki dolandırıcılık ve ünlüler tarafından açılan karalama davalarından kaçması olduğu belirtiliyor. 

Japonya'da ilk kez bir milletvekili devamsızlık gerekçesiyle ihraç ediliyor. 

Son Güncelleme:
Türlünün erimemesi için aşçıların pişirme yöntemi! Lezzeti 2'ye katlanıyor Türlünün erimemesi için aşçıların pişirme yöntemi! Lezzeti 2'ye katlanıyor
15 kadından 107 çocuğu olan Kenyalı adam: "Tek eşlilik için çok zekiyim" 15 kadından 107 çocuğu olan Kenyalı adam: "Tek eşlilik için çok zekiyim"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması
Ramazan pidesinin kolay tarifi. Dışarıdan almaya hiç gerek yok Ramazan pidesinin kolay tarifi. Dışarıdan almaya hiç gerek yok
ÇOK OKUNANLAR
2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları 2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy açıkladı: Seçmen kararını verdi! Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy açıkladı: Seçmen kararını verdi!
Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar
Böyle anket sonucu daha önce görülmedi: 'Bildiğin hezimet, olmaz demeyin' Böyle anket sonucu daha önce görülmedi: 'Bildiğin hezimet, olmaz demeyin'
İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi