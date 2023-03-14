Japonya'da YouTuber milletvekili, hiçbir oturuma katılmadığı için görevden alındı

BBC’de yer alan habere göre, Japonya’da parlamentoya seçilen YouTuber Yoshikazu Higashitani, yedi ay önce seçildiğinden bu yana tek bir parlamento oturumuna katılmadığı gerekçesiyle görevden alınıyor.

Parlamento’nun disiplin komitesi, devamlı olarak oturumlara katılmaması sebebiyle Higashitani’nin unvanını elinden aldı.

YouTuber Higashitani, parlamentonun üst kanadı Senato’ya geçen yılın temmuz ayında seçilmişti. Higashitani bundan önce YouTube’da çektiği magazin videolarıyla tanınıyordu.

Higashitani’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşadığı tahmin ediliyor. Milletvekilinin oturumlara katılmama sebebinin hakkındaki dolandırıcılık ve ünlüler tarafından açılan karalama davalarından kaçması olduğu belirtiliyor.

Japonya'da ilk kez bir milletvekili devamsızlık gerekçesiyle ihraç ediliyor.