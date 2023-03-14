Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, tahıl girişimi kapsamında, "Ukrayna limanlarından 24 milyon ton tahılın sevkinin sağlandığı, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan bu girişimin devam etmesinin önemli olduğu ve bununla ilgili görüşmelere ve koordinasyona devam edildiği" bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla Karadeniz Tahıl Girişimi Belgesi'nin imzalandığı hatırlatıldı.

Bugüne kadar Ukrayna limanlarından 24 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkinin sağlandığı belirtilen açıklamada, 13 Mart'ta BM koordinatörlüğünde Cenevre'de; BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerde Rusya tarafından, anlaşmanın 60 gün süreyle uzatılmasına destek verileceği, Rusya'nın, gıda ürünleri ve gübresinin uluslararası pazarlara ihracının kolaylaştırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanması halinde anlaşmanın devamından yana olduklarının açıklandığı bildirildi.

Taraflarca girişimin uzatılması yönünde atılan adımların takdirle karşılandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi, tarafların talepleri de dikkate alınarak, anlaşmaya uygun şekilde uzatılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Sayın Bakanımız, muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir. Söz konusu görüşmelerde taraflara, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan ve tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesinin önemi hatırlatılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

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Rusya - Ukrayna savaşı Recep Tayyip Erdoğan
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