Japonya'dan, Rusya’ya yeni yaptırımlar

Rusya-Ukrayna savaşında 1 yıl geride kalırken, Tokyo’dan Moskova’ya ek yaptırım kararı geldi. Japonya hükümeti, Rusya’nın saldırılarıyla ilgili 143 kişi ve kuruluşu daha yaptırımlar listesine ekleme kararı aldı.

Rusya’daki politikacıları, askeri yetkilileri, iş insanlarını ve şirketleri hedef alan ek yaptırımlar kapsamında varlık dondurma ve ihracat yasağı tedbirlerinin uygulanacağı öğrenildi. Ukrayna işgalinde rol oynadığı düşünülen Rusya merkezli paralı asker şirketi Wagner Grubu’nun da yeni yaptırımların hedefi olan kurumlar arasında yer aldığı aktarıldı.

Ukrayna’daki işgale yaklaşık 50 bin personel ile destek verdiği iddia edilen Wagner Grubu, ABD tarafından "uluslararası suç örgütü" olarak nitelendirilmişti.

EK YAPTIRIM SİNYALİ VERİLMİŞTİ

Japonya, Rusya’nın 24 Şubat 2022’te Ukrayna’ya başlattığı saldırılar karşısında Batı dünyasının yanında yer alarak Moskova’ya yönelik bir dizi yaptırım uygulamıştı. Geçen cuma günü işgalin 1. yıl dönümünde yapılan çevrimiçi G7 zirvesinde konuşan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya’ya yönelik yaptırımları artırmaya hazır olduklarını ifade etmişti. Toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiren ise G7 ülkeleri Rusya’ya yönelik "yeni koordineli ekonomik yaptırımlar" uygulanması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: İHA