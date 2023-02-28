Dünya, sahayı oyuncaklarla donatan Beşiktaş taraftarını konuşuyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından halkın dayanışması devam ediyor.

Beşiktaş taraftarlarının, Antalyaspor karşılaşmasında “Bu oyuncak sana arkadaşım” kampanyası kapsamında maçın 4. dakika 17. saniyesinde sahaya pelüş oyuncaklar atması, dünya basınında da yer bulmaya devam ediyor.

ABD'nin Los Angeles şehrinde bir televizyon kanalı, 'Sırada günün güzel haberi' diye çocuklar için sahayı oyuncaklarla donatan Beşiktaş taraftarını ekranlara getirdi.