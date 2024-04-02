Japonya 5.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı! Tsunami uyarısı yok

Japonya'nın Iwate eyaletinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 73 kilometre derinlikte olduğu aktarılırken tsunami uyarısı yapılmadı.

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Japonya 5.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı! Tsunami uyarısı yok

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kuji şehrinin 7 kilometre güneybatısında yaklaşık 73 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, mal ve can kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: İHA

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