Japonya 5.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı! Tsunami uyarısı yok

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kuji şehrinin 7 kilometre güneybatısında yaklaşık 73 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, mal ve can kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: İHA