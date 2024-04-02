Japonya 5.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı! Tsunami uyarısı yok
Japonya'nın Iwate eyaletinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 73 kilometre derinlikte olduğu aktarılırken tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kuji şehrinin 7 kilometre güneybatısında yaklaşık 73 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, mal ve can kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: İHA
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