Japon Denizi'nde gergin anlar: Çin ve Rusya savaş gemilerinden gövde gösterisi

Japonya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin donanmalarına ait 10 gemiyi, Hokkaido'nun en kuzeyindeki Soya bölgesinde tespit ettiklerini duyurdu.

Kyodo ajansının haberine göre, Hokkaido ile Sakhalin Adaları arasından geçen söz konusu gemilerin, 18-23 Temmuz tarihlerinde Japon Denizi'nde Rusya ve Çin'in yaptığı ortak tatbikata katıldığına işaret edilen açıklamada, gemilerin hareketlerinin yakından izlendiği kaydedildi.

Çin ve Rus gemileri geçen yıl Japonya etrafında dolaşmış ve Tokyo bunu "güç gösterisi" olarak eleştirmişti.

Kaynak: AA