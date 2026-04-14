İtalya'dan İsrail'e Silah Ambargosu Adımı: Anlaşmalar Askıya Alındı

İtalya Başbakanı Meloni, İsrail ile olan savunma anlaşmalarının otomatik yenilenme işlemini askıya aldıklarını duyurdu. Savunma Bakanı Crosetto, kararı resmileştiren mektubu Tel Aviv’e gönderdi.

İtalya'dan İsrail'e Silah Ambargosu Adımı: Anlaşmalar Askıya Alındı
İtalya ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, Lübnan’da görev yapan Birleşmiş Milletler (UNIFIL) bünyesindeki İtalyan askerlerinin hedef alınmasıyla kopma noktasına geldi. Başbakan Giorgia Meloni, 2016 yılından bu yana yürürlükte olan ve savunma teknolojisi takasını öngören askeri mutabakatın askıya alındığını duyurdu.

MEKTUP TEL AVİV'DE

Başbakan Meloni’nin "mevcut durum ışığında" diyerek duyurduğu kararın ardından, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da harekete geçti. Crosetto, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’a gönderdiği resmi mektupla, her 5 yılda bir otomatik olarak yenilenen savunma sanayii ve teknolojik araştırma iş birliği protokolünün durdurulduğunu tebliğ etti.

KRİZİ NE FİTİLİNİ ATEŞLEYEN SALDIRILAR

İlişkilerdeki sert düşüşün temelinde, 8 ve 12 Nisan tarihlerinde İsrail ordusunun Lübnan’da görev yapan İtalyan askeri konvoylarına uyarı ateşi açması yatıyor. Bu olayların ardından Roma’da İsrail Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrılırken, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin Beyrut ziyareti sırasında İsrail’i sivil katliamıyla suçlaması üzerine, bu kez Tel Aviv yönetimi İtalyan Büyükelçisi’ni çağırarak protesto notası verdi.

Muhalefet ve Halktan Büyük Baskı

Meloni hükümetinin bu kararı, ülkede uzun süredir devam eden toplumsal baskının ardından geldi. Muhalefet partileri ve sendikalar, İsrail’in saldırıları karşısında İtalya’nın askeri desteğini tamamen kesmesi için sokak eylemleri ve meclis önergeleriyle hükümeti köşeye sıkıştırmıştı.

TRUMP VE PAPA GERİLİMİ

Öte yandan Başbakan Meloni, savunma krizinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’ya yönelik kullandığı ifadeleri de "kabul edilemez" olarak niteleyerek, Washington-Vatikan hattındaki gerginlikte de net bir tavır sergiledi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
