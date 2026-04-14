Afganistan'da Sel Felaketi: 18 Günde 189 Can Kaybı

Afganistan mart sonundan bu yana şiddetli yağışların pençesinde... 18 gündür aralıksız devam eden sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 189'a yükselirken, binlerce aile evsiz kaldı.

Afganistan genelinde 25 Mart tarihinden itibaren başlayan şiddetli yağış, fırtına ve ani sel baskınları, ülkenin büyük bir kısmında hayatı durma noktasına getirdi. Ulusal Afet Yönetim Kurumu’ndan yapılan son açıklamaya göre, felaketin 18. gününde bilanço korkutucu boyutlara ulaştı.

189 KİŞİ ÖLDÜ, KAYIPLAR VAR

Afgan yetkili Mohammad Yusuf Hammad, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde can kaybının artmasından endişe edildiğini belirtti. Hammad, "Şu ana kadar 189 vatandaşımızı kaybettik. 253 kişi yaralı olarak hastanelerde tedavi altına alınırken, akıbeti bilinmeyen 9 kişi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

BİNLERCE EV ZARAR GÖRDÜ

Sel sadece can almadı, Afganistan’ın zaten kısıtlı olan altyapısını da yerle bir etti. Yetkililer tarafından paylaşılan hasar tespit raporuna göre, bin 303 ev tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi, 5 bin 800 ev ise ciddi şekilde hasar gördü.

Şiddetli yağışların ve fırtınanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken, bölge halkı için acil barınma ve gıda yardımı çağrıları yapılıyor.

Kaynak: İHA

Nükleer Restleşmede Kritik Perşembe: ABD ve İran Masaya mı Dönüyor? Nükleer Restleşmede Kritik Perşembe: ABD ve İran Masaya mı Dönüyor?
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ABD'nin Hürmüz Ablukası Belçika'da Akaryakıt Zammına Yol Açtı: İstasyonlar Uzun Kuyruklar Oluştu Hürmüz Ablukası Avrupa'da Benzin Kuyruğu Yarattı
ÇOK OKUNANLAR
Şanlıurfa'da Liseye Kanlı Baskın: Av Tüfeğiyle Girdi Rastgele Ateş Açtı, İntihar Etti! Yaralılar Var Şanlıurfa'da Liseye Kanlı Baskın: Av Tüfeğiyle Girdi Rastgele Ateş Açtı, İntihar Etti! Yaralılar Var
Kemal Kılıçdaroğlu'na Hapis Cezası Kemal Kılıçdaroğlu'na Hapis Cezası
Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme! Cinayet Şüphesiyle 7 İlde 13 Gözaltı Kararı: Dönemin Tunceli Valisi'nin Oğlu da Gözaltında 'Gülistan Doku Cinayeti' Şüphesiyle 13 Gözaltı
78 Yıllık Ayakkabı Devi İflas Etti: Türkiye'nin Köklü Markası Tarih Oldu 78 Yıllık Ayakkabı Devi İflas Etti: Türkiye'nin Köklü Markası Tarih Oldu
Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni