Afganistan'da Sel Felaketi: 18 Günde 189 Can Kaybı

Afganistan genelinde 25 Mart tarihinden itibaren başlayan şiddetli yağış, fırtına ve ani sel baskınları, ülkenin büyük bir kısmında hayatı durma noktasına getirdi. Ulusal Afet Yönetim Kurumu’ndan yapılan son açıklamaya göre, felaketin 18. gününde bilanço korkutucu boyutlara ulaştı.

189 KİŞİ ÖLDÜ, KAYIPLAR VAR

Afgan yetkili Mohammad Yusuf Hammad, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde can kaybının artmasından endişe edildiğini belirtti. Hammad, "Şu ana kadar 189 vatandaşımızı kaybettik. 253 kişi yaralı olarak hastanelerde tedavi altına alınırken, akıbeti bilinmeyen 9 kişi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

BİNLERCE EV ZARAR GÖRDÜ

Sel sadece can almadı, Afganistan’ın zaten kısıtlı olan altyapısını da yerle bir etti. Yetkililer tarafından paylaşılan hasar tespit raporuna göre, bin 303 ev tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi, 5 bin 800 ev ise ciddi şekilde hasar gördü.

Şiddetli yağışların ve fırtınanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken, bölge halkı için acil barınma ve gıda yardımı çağrıları yapılıyor.

Kaynak: İHA