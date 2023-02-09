İtalya Dışişleri: Depremlerde 7 vatandaşımız kayboldu

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, depremlerin ardından 7 İtalya vatandaşının kayıp olduğunu açıkladı.

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İtalya Dışişleri: Depremlerde 7 vatandaşımız kayboldu

Maraş merkezli depremlerin dördüncü gününde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'yi de etkileyen yıkıcı sarsıntılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tajani, depremlerin ardından 7 İtalya vatandaşının kayıp olduğunu duyurdu.

23 YAŞINDAKİ GENÇ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Öte yandan İtalyan İtfaiyesi'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay’da arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekiplerce 9 saatlik zor çalışma sonucunda enkaz altından 23 yaşında bir gencin çıkarıldığı belirtildi. İtalyan yardım ekibinin, daha sonra bir genci daha enkazdan çıkardığı kaydedildi.

SAHRA HASTANESİ GÖNDERİLECEK

İtalya Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci ise, depremzedelerin faydalanması için bir sahra hastanesi ile donanmadan bir geminin Türkiye'ye gönderileceğini duyurmuştu. Bakan Musumeci, Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio ile çalışma toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu ile son saatlerde yapılan toplantılarda İtalya'nın daha fazla yardım yapması kararlaştırıldı" ifadelerini kullanmıştı.

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