İspanyol kurtarma ekibinden paylaşım: Herkes kurtarma ekibi gibi

İspanya'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekipleri, kendilerine yardım eden halk için 'Unutmayın, kahraman onlar' paylaşımı yaptı

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İspanyol kurtarma ekibinden paylaşım: Herkes kurtarma ekibi gibi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem felaketinin ardından yardım için Türkiye’ye gelen İspanya’nın arama kurtarma ekipleri, Twitter'da paylaştıkları mesajda bölgedeki vatandaşların yiyeceklerini kendileri ile paylaştığını vurgulayarak “Unutmayın, kahramanlar onlar” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan mesaj şöyle:

"Bu gıdaları vermek için bizi yolda durdurdular... Kahvaltı ya da tatlı için para ödememize izin vermiyorlar... İnsanların hepsi acil durum ekipleriyle birlikte çalışıyor. Unutmayın, onlar başrol oyuncuları.
Biz sadece onların umuduyuz".

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