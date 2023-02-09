Reuters'a konuşan Türk yetkili: Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması zor

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, seçimlerin planlandığı gibi 14 Mayıs'ta yapılmasının önünde ciddi zorluklar olduğunu söyledi

Reuters'a konuşan Türk yetkili: Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması zor

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken ismini vermek istemeyen bir Türk yetkili Reuters'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Reuters haber ajansının haberine göre Türk yetkili, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasının önünde ciddi engeller olduğunu söyledi.

Henüz bir karar almak için erken olduğunu belirten yetkili, Türkiye nüfusunun yüzde 15'inin depremden etkilenen alanlarda yaşadığını hatırlattı.

Türk yetkili, "Daha yeni girdiğimiz seçim sürecinden çıkmışız gibi gözüküyor. Gelişmelere bakacağız ancak şu anda seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasının önünde ciddi zorluklar var" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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