İdlib'de Asi Nehri kıyısındaki bir köy sular altında kaldı

Suriye'nin kuzeybatısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etiketlenen İdlib'de, Asi Nehri çevresinde toprak setin yıkılması sonucu bir köyü su bastı.

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İdlib'de Asi Nehri kıyısındaki bir köy sular altında kaldı

AA muhabirinin Sivil Savunma kaynaklarından edindiği bilgiye göre, depremlerin ardından İdlib'de Asi Nehri'nin su seviyesinde yükselme kaydedildi.

Su seviyesindeki artış ve deprem nedeniyle Asi Nehri kıyısında bulunan Tülül köyünde taşkınlara karşı inşa edilen toprak setler yıkıldı.

Binlerce kişinin yaşadığı köyde çok sayıda ev sular altında kalırken aileler, evlerinden ayrılarak nispeten daha güvenli bölgelere göç etti.

Çevredeki diğer köylerin ve sığınmacı kamplarının da sular altında kalmasından endişe ediliyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ve çevresindeki iller, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmişti. Depremlerde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 3 bin 162 kişi ölmüş, en az 5 bin 235 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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