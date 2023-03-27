İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinde yeni engel: Bizi eleştirmenizden sıkıldık, onay süreci uzayacak

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Batı ülkelerinin ülkesine yönelik demokratik ve kültürel konulardaki eleştirilerinin özellikle NATO ve Rusya konularındaki işbirliğine zarar verdiği şikayetinde bulundu.

Associated Press’e konuşan Szijjarto, Batı ülkelerinin Macaristan’a yönelik eleştirilerinden sıkıldıkları için ülkesindeki parlamenterlerin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerini geciktirdiği görüşünü dile getirdi.

Euronews’in aktardığına göre; Helsinki ve Stockholm'de "siyasi elitlerin çok saygısız davranışlar" içinde olduğunu kaydeden Macar bakan, bununla birlikte ülkesindeki milletvekillerini gelecek hafta Finlandiya’nın üyeliğini onaylamalarının beklendiğini ifade etti.

“TARTIŞMAYA AÇIYORLAR BU KABUL EDİLEMEZ”

Szijjarto, “Biliyorsunuz Finlandiya ve İsveçli siyasetçiler bizim siyasi sistemimizin demokratik yapısını tartışmaya açıyor. Bu kabul edilemez.” dedi.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü, yolsuzluk konusunda AB ülkeleri tarafından Macaristan’a yöneltilen eleştirilere dikkat çeken Szijjarto, bu tür eleştirilerin ülkesinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini desteklemesini zorlaştırdığını ifade etti.

AB, bağımsız yargı, özgür medya ve LGBT haklarına yönelik ihlalleri ve yolsuzlukla etkili bir şekilde mücadele edilmediği gerekçesiyle birlik fonlarının Macaristan’a verilmesini geciktiriyor.

AB’deki siyasi yorumcular, birlikten gelecek mali fonlarını engellenmesine karşı Macaristan’ın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini “koz olarak “kullandığı görüşünü dile getiriyor.

Kiev’e insani yardım yapmasına ve önemli sayıda bu ülkeden gelen göçmeni kabul etmesine rağmen, kendi topraklarından Ukrayna’ya silah sevkiyatına yanaşmayan ve Rusya ile enerji alanındaki işbirliğini sürdüren Macaristan, AB üyelerinin eleştiri oklarına hedef oluyor.

TÜRKİYE DE ÜYELİK ONAYLARI İÇİN ŞARTLAR SUNMUŞTU

AKP hükümeti de İsveç ve Finlandiya’ya; NATO üyeliklerinin onayı için bir dizi şartlar sunmuştu. İsveç’in şartları yeteri kadar yerine getiremediğini ileri süren AKP yönetimi, geçen günlerde Finlandiya’nın üyeliğini onaylayacaklarını duyurdu.