Kremlin'den Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceği iddiasına yalanlama

Putin'inn Türkiye'yi ziyaret ederek, Erdoğan'la deprem bölgesine gideceği yönünde çıkan iddialara Kremlin'den yalanlama geldi.

Kremlin'den Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceği iddiasına yalanlama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’yi ziyaret ederek Erdoğan’la birlikte deprem bölgesine gideceği iddia edilmişti. Kremlin’den iddialara yalanlama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceği ve bu ziyaretin hazırlıklarının yapıldığına ilişkin haberleri yalanladı.
Rus haber sitelerinde yer alan bilgilerde Ankara'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretine hazırlandığını ancak gelişinin gizli tutulduğunu iddia ediliyordu.

Haberlerde, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli konuları görüşecekleri ve deprem bölgesini ziyaret edecekleri öne sürülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
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