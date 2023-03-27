İsrail'de hayat durdu: Netanyahu'nun 'yargı reformu' ülkeyi iç savaşın eşiğine getirdi

İsrail’de Adalet Bakanı Yariv Levin’in 5 Ocak’ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir ‘yargı reformu’ planlanmış be ülke ayağa kalkmıştı.

Krize yol açan düzenleme, kitlesel protestolara yol açarken, dün gelinen noktada, düzenlemeyi protesto eden İsrail'in New York Büyükelçisi görevinden istifa etti.

“Yargı reformu”nun düzenlemesinin durdurulması yönünde çağrı yapan İsrail Milli Savunma Bakanı Yoav Galant da görevinden alındı.

Galant’ın görevden alınmasının ardından on binlerce kişi sokaklara çıktı. Kudüs’te polis ve asker, Netanyahu'nun evinin yakınında eylem yapan protestoculara tazyikli su ile müdahale etti.

Protestocular Netanyahu’yu bir diktatör gibi davranmakla ve İsrail’in güvenliğine zarar vermekle suçluyor. Galant, Netanyahu’nun sıkı bir müttefiki olarak bilinen bir isimdi.

“GÜVENLİK, EKONOMİ, TOPLUM TEHDİT ALTINDA”

Herzog, yasama sürecinin durdurulması çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Başbakana, hükümet üyelerine, şirketlere ve koalisyon üyelerine sesleniyorum, duygular zor ve acı verici. Tüm ulusu derin bir endişe sarıyor. Güvenlik, ekonomi, toplum, hepsi tehdit altında. İsrail halkının gözü sizin üzerinizde. Tüm Yahudilerin gözü sizin üzerinizde. Tüm dünyanın gözü üzerinizde. İsrail halkının birliği adına, sorumluluk adına, yasama sürecini derhal durdurmaya davet ediyorum. Koalisyon ve muhalefet gibi tüm Knesset gruplarının başkanlarına, ülke vatandaşlarını her şeyin üstünde tutmaya ve daha fazla gecikmeden sorumlu ve cesurca hareket etmeye çağrıda bulunuyorum. Şimdi kendinize gelin. Bu siyasi bir an değil, bu bir liderlik ve sorumluluk anıdır."



ÜNİVERSİTELER SÜRESİZ GREV KARARI ALDI

İsrail üniversiteleri de yargı düzenlemesine karşı süresiz greve gitme kararı aldı.

Üniversitelerin rektör ve yönetimleri, yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, hükümetin yargı düzenlemesini protesto etmek için bugünden itibaren tüm derslerin ve bilimsel araştırmaların durdurulmasını kapsayacak şekilde süresiz grev ilan ettiklerini duyurdu.

Açıklamada, “İsrail üniversitelerinin rektör ve yönetimleri olarak biz, İsrail demokrasisinin temellerini sarsan ve devamlılığını tehlikeye atan yasama sürecinin devam ettiği zeminde, İsrail’in tüm araştırma üniversitelerindeki eğitimi durduracağız. Başbakan ve koalisyon üyelerini yasa tasarısını derhal durdurmaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

MECLİS YASAMA KOMİSYONU YARGI REFORMU İÇİN OYLAMA YAPMAMA KARARI ALDI

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Parlamento Yasa Komisyonu, Yargıçları Atama Komitesinin yapısını değiştiren kanunun ikinci ve üçüncü oturumlardaki oylamasının yapılmaması kararı aldı.

Oylamanın yapılmaması kararının, ülke genelindeki yüz binlerce İsraillinin katıldığı yoğun protestoların ardından gelmesi dikkati çekti.

Herhangi bir kanunun Mecliste oylamaya sunulmadan önce Yasama Komisyonu'ndan geçmesi ve burada son halini alması gerekiyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAK

Bazı belediye başkanları, Başbakan Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki ofisinin önünde açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

Yediot Ahronot gazetesinin aktardığına göre, ülkenin orta kesimlerdeki Herzliya ve Kfar Saba kentleri ile Zikhron Ya’akov ilçesi belediye başkanları, yayımladıkları ortak bildiride, bugün Netanyahu’nun ofisinin önünde açlık grevine başlayacaklarını açıkladı. “İsrail’in sürüklendiği felaket ve büyük krizin durdurulması” talebinde bulunacaklarını belirten ortak bildiride belediye başkanları, hükümete tartışmalı yargı reformu adımını durdurması ve muhalefetle müzakereleri başlatması çağrısı yaptı.

İsrail'in eski başbakanlarından Naftali Bennett ise siyasi kriz için, “İsrail, Yom Kippur Savaşı’ndan beri en büyük tehlike altında” yorumunu yaptı.





HERZOG ‘İÇ SAVAŞ’ SAVAŞ UYARISINDA BULUNMUŞTU

Netanyahu’nun yasa tasarısı ülkeyi karıştırırken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzo, iç savaş uyarısında bulunarak krizin aşılması için yeni bir tasarı sundu.

Ancak, Netanyahu, Cumhurbaşkanı'nın sunduğu tasarının, 'mevcut statükoyu devam ettirdiğini' belirtti. Liderlik ettiği koalisyon hükümeti ortaklarının tasarıyı benimsemediklerine işaret eden Netanyahu, şunları kaydetti: “Ne yazık ki Cumhurbaşkanı'nın sunduğu şeyler koalisyon temsilcileri tarafından kabul edilmedi. Sunduğu taslağın kilit bölümleri yalnızca mevcut statükoyu devam ettiriyor ve İsrail devlet organlarının ihtiyaç duyduğu dengeyi getirmiyor. Bu talihsiz gerçek.”



Kaynak: Gerçek Gündem