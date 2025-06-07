İstanbul'da Anlaşmışlardı! Rusya-Ukrayna Arasında Esir Krizi

İstanbul'da yapılan müzakerelerde Rusya ve Ukrayna, esir değişimi ve asker cenazelerinin teslimi konusunda anlaşmaya vardı. Ancak Rus heyeti, Ukrayna'nın süreci aniden ve süresiz şekilde ertelediğini duyurdu. Moskova, Kiev yönetimini mutabakata sadık kalmaya ve takas sürecini başlatmaya çağırdı.

İstanbul'da Anlaşmışlardı! Rusya-Ukrayna Arasında Esir Krizi
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6 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Rusya ve Ukrayna tarafları önemli anlaşmalara imza attı. Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna'nın cenaze teslimi ve esir değişimi sürecini ani bir kararla süresiz olarak ertelediğini açıkladı. Telegram üzerinden açıklamalarda bulunan Medinskiy, anlaşmalar kapsamında 6 bin Ukraynalı askerin dondurulmuş cenazelerinin teslimi ve ağır yaralı, hasta ya da 25 yaş altı askerlerin takası konusunda mutabakata varıldığını hatırlattı.

İstanbul'da Anlaşmışlardı! Rusya-Ukrayna Arasında Esir Krizi - Resim : 1

Medinskiy, "1212 askerin dondurulan cesetleri, frigorifik araçlarla takas alanına ulaştırıldı. Geriye kalan cesetler de yolda. Bununla birlikte takas sürecini başlatmak için Ukrayna'ya ağır yaralı, hasta ve 25 yaş altında 640 askerden oluşan ilk liste verildi." ifadelerini kullandı.

Bunun için Rusya Savunma Bakanlığından temas grubunun sınırda bulunduğunu dile getiren Medinskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulünü ve esir değişimini beklenmedik bir şekilde belirsiz süreyle erteledi. Ukrayna tarafından grup, takas yerine nedense gelmedi. Belirtikleri sebepler tuhaf. Kiev'i takvime, varılan tüm anlaşmalara sıkı sıkıya uymaya ve değişime derhal başlamaya çağırıyoruz. Anlaştığımız gibi her taraftan 1200 askere eve dönme fırsatı vermek lazım. Ayrıca, 6 bin Ukraynalı askerin dondurulan cesetlerini almaya çağırıyoruz. Yerimizdeyiz ve çalışmaya hazırız."

Rus basınında yer alan haberlerde ise Ukrayna'ya teslim edilecek cesetleri taşıyan frigorifik araçların sınıra yakın Bryansk bölgesinde bulunduğu bildirildi.

'ESİR TAKASINA HAZIRIZ'

Ukrayna ile müzakerelerdeki Rus heyetinde yer alan Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin de İstanbul'da varılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik çalışmaları bugün başlattıklarını belirtti.

Ukrayna tarafının bugün yapılması planlanan değişimi onaylamadığına ve süresiz ertelediğine dikkati çeken Zorin, "İstanbul'da varılan tüm anlaşmaları uygulamaya hazır olduğumuzu teyit ediyorum. Tüm cesetleri teslim etmeye ve esir asker değişimini belirlenen formüle göre gerçekleştirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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