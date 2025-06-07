EN BÜYÜK SALDIRI: Rusya İHA'larla Vurdu: Arabalar Yandı, Binalar Çöktü

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Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Harkov kentine yönelik şimdiye kadarki en ağır saldırılarından birini gerçekleştirdi. Gece boyunca süren yoğun bombardımanda 3 sivil hayatını kaybederken, en az 21 kişi yaralandı. Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Harkov, 53 insansız hava aracı (İHA), 4 güdümlü bomba ve bir balistik füzeyle hedef alındı.

ELEKTRİK VE SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Saldırı sonucu kent genelinde büyük yıkım meydana geldi. Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, aralarında 15 müstakil ev ve 23 apartmanın da bulunduğu en az 43 bina hasar gördü. Patlamaların etkisiyle birçok yapının camları kırıldı, altyapı hizmetleri sekteye uğradı, bazı mahallelerde elektrik ve su kesintileri yaşandı.

‘EN AĞIR VE YIKICI SALDIRI’

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, saldırıyı "şehrin 2022’de savaşın patlak vermesinden bu yana maruz kaldığı en ağır ve en yıkıcı saldırı" olarak tanımladı. Saldırının gece saatlerinde, sivillerin evlerinde oldukları bir zamanda gerçekleştiğini vurgulayan Terekhov, bu eylemi "açık bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Terekhov ayrıca, kent sakinlerinin büyük bir korku ve panik içinde geceyi sığınaklarda geçirdiğini belirterek, saldırıların özellikle sivil yerleşim bölgelerini hedef aldığını ve bunun uluslararası hukuk açısından ciddi ihlaller içerdiğini ifade etti.

UKRAYNA ORDUSU DEVREYE GİRDİ

Ukrayna ordusu ise saldırılara karşılık olarak hava savunma sistemlerinin büyük bölümünü devreye soktuğunu ancak kullanılan İHA ve mühimmatın sayısının çokluğu nedeniyle tüm tehditleri bertaraf etmenin mümkün olmadığını açıkladı.

Kaynak: İHA