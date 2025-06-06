Rusya: Ukrayna'daki Askeri Tesisleri Vurduk

Rusya, Ukrayna'daki askeri tesislere saldırı düzenlediklerini bildirdi. Saldırının hedefine ulaştığı belirtilen açıklamada, tüm hedefler vurulduğu kaydedildi.

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Rusya: Ukrayna'daki Askeri Tesisleri Vurduk
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri tesislere gece uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'nın daha önce Rus topraklarına yönelik saldırılar düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin terör eylemlerine karşı, Ukrayna'nın tasarım büroları, silah ve askeri teçhizat üreten ve bunların tamirini yapan işletmelere, İHA montaj atölyelerine, uçak eğitim merkezleri ile mühimmat ve askeri teçhizat depolarına yönelik gece havadan, denizden ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu."

KÖPRÜLER PATLATILMIŞTI

Rusya'nın Bryansk ve Kursk bölgelerindeki köprülerde patlamalar meydana gelmişti.

Bryansk bölgesinde, 1 Haziran'da patlatılan otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Rusya, Ukrayna'yı sivil altyapı unsurlarına saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Ukrayna ayrıca, 1 Haziran'da İHA'larla Rus askeri havaalanlarına saldırı düzenleyerek savaş uçaklarını vurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'la 4 Haziran'da yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın eylemlerine karşılık vereceklerini belirtmişti.

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Kaynak: AA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı
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