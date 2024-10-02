İsrail'in Lübnan’da Ölen Asker Sayısı Artıyor: Can Kaybı 8’e Yükseldi

İsrail'in Lübnan’ın güneyinde devam eden kara saldırısında can kaybı artıyor. Saldırılarda ölen İsrailli asker sayısı 8’e yükseldi.

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İsrail'in Lübnan’da Ölen Asker Sayısı Artıyor: Can Kaybı 8’e Yükseldi

İsrail’in Lübnan’a yönelik kara ve hava saldırıları devam ederken, Lübnan’ın güneyinde öldürülen İsrail askeri sayısı 8’e yükseldi. İsrail ordusu, söz konusu askerlerin İsrail ordusunun Lübnan’daki ilk kaybı olan Egoz Komando Birliğinde takım komutanı 22 yaşındaki Eitan Itzhak Oster ile birlikte Lübnan'daki bir köyde Hizbullah mensuplarıyla girdikleri silahlı çatışma sırasında öldürüldüğünü açıkladı. Ordu, 5 askerin de aynı çatışmada yaralandığını ifade etti.

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Kaynak: İHA

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