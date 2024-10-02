İsrail'den Suriye'nin Başkenti Şam'a Hava Saldırısı! Ölü ve Yaralılar Var

İsrail, Suriye'Nin başkenti Şam'da bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

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İsrail'den Suriye'nin Başkenti Şam'a Hava Saldırısı! Ölü ve Yaralılar Var

Suriye basınında yer alan haberlerde, başkent Şam’daki bir binaya hava saldırısı düzenlendiği, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan Mezzeh semtindeki 3 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlendi.

Suriye basınında yer alan haberlerde, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilerek, saldırının İsrail tarafından düzenlendiği aktarıldı.

İsrail, saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Suriye Haber Ajansı'nın Suriye askeri kaynaklarına aktardığı haberine göre, Mezzeh semtindeki saldırı, yerleşim yerindeki 3 katlı bir binaya yapıldı. Sivilleri hedef alan saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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