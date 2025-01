İsrail'in Katlettiği Gazeteci Sayısı 204'e Yükseldi

İsrail'in insanlık dışı saldırılarında can kaybı her geçen gün artarken, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 204’e yükseldiği bildirildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıları hedef gözetmeksizin devam ediyor. Saldırılarında hastane, okul, sağlık merkezi ve çeşitli noktaları hedef alan İsrail çok sayıda doktor, öğretmen, sağlık çalışanı ve gazetecinin ölümüne neden oluyor. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in 466 gündür ara vermeden sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının arttığını duyurdu.

Açıklamada, İsrail’in Gazze şehrine yönelik saldırısında yaralanan gazeteci Mohammed al-Talmas’ın hayatını kaybetmesiyle İsrail’in saldırılarında ölen gazeteci sayısının 204’e yükseldiği kaydedildi. Al-Talmas’ın Safa haber ajansında görevli olduğu kaydedilen açıklamada, al-Talmas’ın İsrail’in Şeyh Rıdvan Mahallesinin hedef alındığı saldırıda yaralanarak hayatını kaybettiği vurgulandı.

Kaynak: İHA