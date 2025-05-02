Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank... Bankalarda Parası Olanlar Dikkat! Bu Hataya Düşen Yandı Tüm Parası Yok Olacak
Uzun süredir işlem yapılmayan banka hesapları için tanınan süre dolmak üzere. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank başta olmak üzere bankalar, müşterilerini 10 yıl boyunca kullanılmayan hesapların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredileceği konusunda uyardı. Bankalar, zaman aşımı listelerini kamuoyuna duyurarak hesap sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için harekete geçmelerini istedi.
Kaynak: Haber Merkezi
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi gereği, işlem yapılmayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar 2025 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayacak. Listelerde adı bulunan müşterilerin, 15 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli kimlik belgeleriyle banka şubelerine başvurmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar işlem yapılmayan hesap bakiyeleri TMSF’ye devredilecek ve hesap sahipliği sona erecek.
LİSTELER 4 AY BOYUNCA ERİŞİME AÇIK OLACAK
Bankaların resmi internet sitelerinde yayımlanan zaman aşımı listeleri dört ay süreyle incelenebilecek. Bankalar, bakiyesi 50 TL ve üzeri olan hesap sahiplerine yazılı bildirim gönderiyor. 50 TL’nin altındaki hesaplar için ise doğrudan tebligat yapılmıyor.
YATIRIM HESAPLARINDA DA GEÇERLİ
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83. maddesi kapsamında, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı getiriler de on yıl içinde talep edilmediği takdirde zaman aşımına uğrayacak. Bu tutarlar da Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) gelir kaydedilecek.
ZAMAN AŞIMI NE ANLAMA GELİYOR?
Zaman aşımı, bir banka hesabında uzun süre işlem yapılmaması halinde mevduat sahibinin haklarının sona ermesi anlamına geliyor. Uygulamanın amacı, atıl durumdaki fonların ekonomiye kazandırılması ve finansal sistemde şeffaflığın sağlanması. Unutulan, miras kalan ya da kullanılmayan hesapların TMSF’ye devri öncesinde vatandaşların hak kaybına uğramamaları için bankalar peş peşe uyarılar yayımlamaya devam ediyor.