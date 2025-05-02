Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank... Bankalarda Parası Olanlar Dikkat! Bu Hataya Düşen Yandı Tüm Parası Yok Olacak

YATIRIM HESAPLARINDA DA GEÇERLİ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83. maddesi kapsamında, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı getiriler de on yıl içinde talep edilmediği takdirde zaman aşımına uğrayacak. Bu tutarlar da Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) gelir kaydedilecek.