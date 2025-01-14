Hem Hayvanlardan Hem İnsanlardan Bulaşıyor! O Virüs Yeniden Patlak Verdi, Acil Durum İlan Edildi

Maymun çiçeği (mpox) virüsü geçen yıl tüm dünyayı alarma geçirdi, vakalar çeşitli Avrupa ülkelerinde birer birer görülmeye başladı. Korkutan salgın 2025'te yeniden patlak verdi.

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Dr. Austin Demby, ülkede 2 maymun çiçeği vakasının teyit edilmesinin, Halk Sağlığı Yasası uyarınca derhal harekete geçilmesini gerektirdiğini belirtti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Demby, "Sierra Leone hükümeti adına halk sağlığı açısından 'acil durum' ilan ediyorum" dedi.

Sierra Leone hükümeti, 11 Ocak'ta ülkede ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

İLK HAFTA 20 KİŞİ ÖLDÜ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde de (KDC) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2024’te 66 bin 63 şüpheli maymun çiçeği vakasının bildirildiği, bunlardan 14 bin 417’sinin doğrulandığı ve 1366 kişinin de hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastalığın ölüm oranının yüzde 2,07 olarak kaydedildiği vurgulanan açıklamada, yılın ilk haftasında ise 2 bin 318 şüpheli vaka tespit edildiği ve 20 kişinin maymun çiçeği virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

HEM HAYVANLARDAN HEM İNSANLARDAN...

Maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

BELİRTİLERİ NE?

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Kaynak: AA