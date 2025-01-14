Hamas'tan Flaş 'Ateşkes' Açıklaması: Görüşmelerde Sona Gelindi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 1 yıldan uzun süredir devam ediyor. Saldırılarda şimdiye dek binlerce Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'e katliamı durdurma çağrıları yapılırken bir ateşkes anlaşması için görüşmeler sürüyordu.

HAMAS'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Hamas'tan son dakika bir ateşkes açıklaması geldi. Hamas, Doha müzakerelerinde Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına ulaşıldığını bildirdi.

ATEŞKES ANLAŞMASI SÜRECİNDE YAŞANANLAR

ABD Başkanı Joe Biden İsrail ve Hamas arasında bir anlaşmanın yakın olduğunu söylemişti. Biden "İsrail ve Hamas arasındaki savaş konusunda, aylar önce ayrıntılı olarak ortaya koyduğum bir önerinin nihayet meyve vermesinin eşiğindeyiz" diye konuşmuştu.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD’nin gelecek hafta göreve başlayacak olan yeni başkanı Trump Pazartesi günü Newsmax’a verdiği röportajda, "Bu işi halletmeye çok yakınız ve onlar (Hamas) da halletmek zorundalar. Eğer bunu yapmazlarsa, orada çok fazla sorun olacak... Anladığım kadarıyla bir el sıkışma söz konusu ve bu işi bitirmeye çalışıyorlar. Belki de hafta sonuna kadar" ifadelerini kullanmıştı. Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff da Katar’ın başkenti Doha’da yapılan müzakerelerde hazır bulunuyor.

Batı medyasına dün değerlendirmelerde bulunan Hamas yetkilileri de ateşkes ve esir takası konularında ilerleme kaydedildiğini, İsrail'in son anda tutumunu değiştirmediği müddetçe gelecek iki gün içinde bir anlaşmanın mümkün olabileceğini kaydetmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, gazetecilere yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini ve anlaşmanın diğer taslaklardan ’’çok daha iyi göründüğünü’’ söylemişti.

24 SAAT KRİTİK

İsrailli bir yetkili bugün İsrail medyasına anlaşma taslağının Hamas'ın onayını beklediğini ve gelecek 24 saatin kritik olduğunu belirtmişti. ABD merkezli Axios’a konuşan üç ABD’li yetkiliye göre ise Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bugün, İsrail-Hamas savaşının ardından Gazze'nin yönetimi ve yeniden inşasına ilişkin hazırladığı planı bugün sunması bekleniyor. Habere göre Blinken, hazırladığı planın Trump'ın başkanlığı dönemi de dahil olmak üzere, Gazze'ye yönelik gelecek tüm planlar için bir referans noktası olmasını umuyor.

3 AŞAMALI ATEŞKES

Müzakereler hakkında bilgi sahibi olduğu ifade edilen ve ismi belirtilmeyen Filistinli bir yetkilinin dün geç saatlerde BBC'ye verdiği bilgilere göre Doha’da İsrail ve Hamas delegeleri doğrudan görüşmeseler de ilk kez aynı binada görüşmelere katıldı. Habere göre, Hamas’ın İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi talebini geri çekmesi ilerleme kaydedilmesini sağladı.

Filistinli yetkiliye göre ateşkes anlaşması kapsamında ilk etapta üç İsrailli rehine Hamas tarafından ilk gün serbest bırakılacak ardından İsrail, Gazze'deki kalabalık alanlardan askerlerini çekmeye başlayacak. Yedi gün sonra, Hamas dört rehine daha serbest bırakacak ve İsrail, güneyde bulunan yerinden edilmiş Gazzelilerin kuzeye geri dönmelerine izin verecek, ancak sadece kara yolu ile dönebilecekler ve belli denetim noktalarından geçmeleri gerekecek.

İLK AŞAMA 42 GÜN SÜRECEK

İsrail'in, 190'ı on yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan bin Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul ettiği de ileri sürülüyor. Hamas bunun karşılığında İsrailli 34 rehineyi aşamalı olarak serbest bırakacak. Anlaşmanın ilk aşaması 42 gün sürecek.

Ateşkesin başlamasının ardından 16’ıncı günde Hamas ve İsrail arasında, diğer rehinelerin de serbest bırakılması ve İsrail’in Gazze’nin daha çok bölgesinden geri çekilmesi üzerine görüşmeler yürütülmesi için ateşkes planının ikinci aşaması başlayacak. Üçüncü aşamada ise kalan bütün rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail’in Philadelphi koridoru ve Gazze’nin doğu ve kuzey sınırlarında 800 metrelik tampon bölgeleri hariç Gazze’den çekilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA-ANKA