İsrail'in katlettiği Filistinlilerin sayısı 30 bini aştı...
İsrail'in Gazze Şeridi'ne insanlık dışı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 30 bini aştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya dair açıklamada bulundu.
İsrail güçlerinin Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 70 kişinin öldürüldüğünü belirten Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 30 bini geçtiğini ifade etti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ayrıca en az 12 bin 660 çocuk ile 8 bin 570 kadın öldürüldü.
Kaynak: AA
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