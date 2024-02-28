ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı

Suriye'deki Ömer Petrol Sahası'nda konuşlanan ABD askerlerine füzelerle saldırı düzenlendi.

ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı

Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roketlerle saldırı düzenledi.

Anadolu Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlanan İran destekli milis grupları, öğle saatlerinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roketlerle saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından, Suriye'de milis grupları ABD askerlerini hedef alan saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak 3 Şubat'ta Suriye ve Irak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile milis gruplarına ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

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