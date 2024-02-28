AB ülkelerine sığınma başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısında rekor artış! Suriyeliler ve Afganlardan sonra Türkiye geliyor

Türkiye’de gençlerin geleceğe karşı umudu giderek azalırken, 2023'te Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sığınma başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı yüzde 82 oranında arttı.

Türkiye’den yapılan başvuru sayısı 101 bin başvuru ile rekor kırdı. Suriyeliler ve Afganların ardından Türk vatandaşları en fazla sığınma talep eden grup oldu.

Başvuru sayılarına oranla Türk vatandaşlarına verilen sığınma hakkı ise giderek azaldı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Avrupa Birliği Sığınma Ajansı (EUAA), 2023 yılına ilişkin “Sığınma Trendi” raporunu açıkladı.

Rapora göre, Avrupa ülkelerine yapılan sığınma başvuruları, geçen yıl büyük ölçüde artış gösterdi. Yaklaşık 1 milyon 57 bin kişi AB ülkelerinden sığınma talep etti.

Geçen yıl Kasım ayında yapılan 118 bin başvuru, mülteci krizinin doruğa ulaştığı 2015 yılı Ekim ayındaki 123 bin sığınma başvurusuna yaklaştı.

Geçen yıl yapılan sığınma başvuruları, 2022 yılına göre yüzde 18 oranında arttı. Almanya, yaklaşık 335 bin iltica başvurusu ile ilk sırada yer alırken, Fransa’ya 167 bin, İspanya’ya 162 bin, İtalya’ya da 136 bin kişi sığınma talebinde bulundu.

Rapora göre, Suriyeliler ve Afganlar, Avrupa ülkelerine en fazla sığınma başvurusu yapan grup olmaya devam etti.

YÜZDE 82 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI

EUAA verilerine göre, sığınma başvuruları konusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, “yeni bir trend olarak yüzde 82 artışla” en büyük üçüncü grubu oluşturdu.

Türk vatandaşlarının yaptığı başvurular özellikle geçen Kasım’da artış gösterdi ve o ay Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Suriyelilerin ardından en fazla sığınma talep eden ikinci grup oldu.

Geçen yıl Avrupa ülkelerine iltica talebinde bulunan yaklaşık 101 bin Türk vatandaşının yüzde 60’ı Almanya’yı tercih etti.

Ancak sığınma başvurularındaki artışa rağmen, iltica talebi reddedilen Türk vatandaşlarının sayısı da son 4 yılda istikrarlı biçimde artıyor.

Bir başka deyişle, AB ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına daha az sığınma hakkı tanıyor.

Avrupa ülkeleri, 2019 yılında sığınma talep eden Türk vatandaşlarının yüzde 54’üne olumlu yanıt verirken, geçen yıl başvuranların sadece yüzde 25’inin sığınma talebi kabul edildi.

Rapora göre, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar ve bunu takip eden Gazze'deki savaş, AB ülkeleri tarafından devlet olarak tanınmayan Filistinli halkın yerinden edilmesine yol açtı.

Kesin olmayan verilere göre daha fazla Filistinli AB ülkelerine sığınma başvurusunda bulundu.

NİJERYA, GÜRCÜ VE AFGANİSTANLILARIN BAŞVURU SAYISI AZALDI

Nijeryalı, Gürcü ve Afganların yaptığı başvuru sayısı 2022'ye kıyasla 2023'te önemli ölçüde azaldı.

AB Sınır Güvenliği Kurumu’na (Frontex) göre, 2023'te yasa dışı sınır geçişi, 2016 yılından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Ukraynalılar, Rusya ile yaşanan savaşın ardından Avrupa’da en yüksek koruma hakkı olan ülke vatandaşları oldu.

Suriyelilerin başvurularının kabul oranı yüksek seyretmeye devam etti.