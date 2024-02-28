Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'dan 28 Şubat mesajı

Hollanda'da geçtiğimiz aylarda yapılan seçimlerde partisi PVV ile en yüksek oyu alan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, 28 Şubat paylaşımı yaptı.

İslam karşıtlığı ve Atatürk hayranlığıyla bilinen Wilders, mesajında Erdoğan ve Erbakan'ı hedef aldı.

Wildera sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "1997'de, İslamcılığa karşı postmodern bir darbe olan 28 Şubat'ı, Türkiye'de laikliğin hala bir erdem olduğu Erbakan ve Erdoğan'ı asla unutmayacağım" dedi.