İsrail'den Mescid-i Aksa'ya 20 Kez Baskın!

Filistin'de katliama devam eden İsrail ordusu şubat ayında Mescid-i Aksa'yı 20 kez bastı, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisinde ise 44 kez ezana engel oldu.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya 20 Kez Baskın!

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlalleriyle ilgili bilgi verildi.

İsraillilerin şubat ayında Mescid-i Aksa'ya 20'den fazla baskın düzenlediği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun ise El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisinde 44 kez ezana engel olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Aksa'ya yönelik baskınlarını artırarak gerilim dozunu yükselttiklerine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal güçleri, Harem-i İbrahim Camisinde ezanın engellenmesinin yanı sıra camiye saldırılara da devam ederek, hiçbir gerekçe göstermeden Müslümanları zorla dışarı çıkaran kışkırtmalarda bulundu. İşgal güçleri, Harem-i İbrahim Camisini mekansal ve zamansal olarak bölme girişimleri doğrultusunda hiçbir gerekçe gösterilmeden cemaatin hareme girmesine engel oldu."

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Kaynak: AA

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