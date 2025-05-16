İsrail'den Gazetecilere Bir Ayda 80 İhlal! Alıkoyma, Ev Baskını, Şiddet...

İsrail'in yalnızca nisan ayında Gazze ve Batı Şeria'daki gazetecilere karşı 80 ihlalde bulunduğu açıklandı. Bu ihlaller arasında 25 gazetecinin alıkonması, 11'inin göz yaşartıcı gaza maruz bırakılması, gazetecilere ait 3 evin yıkılması, tehditler, hakaretler, ev baskınları ve yargılamalar var.

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İsrail'den Gazetecilere Bir Ayda 80 İhlal! Alıkoyma, Ev Baskını, Şiddet...

İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'da saldırıları sürerken Filistin Gazeteciler Sendikası, nisan ayında gazetecilere yönelik ihlallerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, söz konusu sürede, basın mensupları 4 kez silahlı saldırıya uğradı, 4'ü gözaltına alındı, 5'i ise darp edildi.

İhlaller arasında ayrıca 25 gazetecinin alıkonması, 11'inin göz yaşartıcı gaza maruz bırakılması, gazetecilere ait 3 evin yıkılması, tehditler, hakaretler, ev baskınları ve yargılamalar da yer aldı.

İsrail'den Gazetecilere Bir Ayda 80 İhlal! Alıkoyma, Ev Baskını, Şiddet... - Resim : 1

3 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistinli gazetecilere koruma sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in füze ve her türlü ateşli silahlarla gazetecileri öldürmeye devam ettiği ve Gazze'de nisan ayında 3 gazetecinin öldürüldüğü belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen basın mensubu sayısının 217'ye yükseldiği kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

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