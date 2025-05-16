New York Üniversitesi'nde Skandal! Gazze Katliamını Kınayan Öğrencinin Diplomasına Gasp

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 19 Ocak'ta ateşkeste uzlaşılmasına rağmen devam ederken, ABD bu süreçte İsrail'in en önemli müttefiği oldu. ABD'de üniversitelerde dahi öğrenciler Gazze'ye deste açıklamalarında bulunamazken, baskının dozajı daha da arttı. New York Üniversitesi'nde (NYU) bir öğrenciye görülmemiş bir "yaptırım" uygulandı.

'SOYKIRIM VERGİLERİMİZLE ÖDENİYOR'

Üniversitedeki mezuniyet konuşması sırasında ABD'yi Gazze'deki "soykırımı desteklemekle" suçlayan lisans öğrencisi Logan Rozos, Filistin'de yaşanan vahşeti kınadığını belirterek "Şu anda gerçekleşen soykırım, ABD tarafından siyasi ve askeri olarak destekleniyor, vergi dolarlarımızla ödeniyor ve telefonlarımızda canlı olarak yayınlanıyor. Bu soykırımı ve bu soykırıma ortak olmayı kınıyorum" dedi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Rozos'un konuşması hem alkış hem de yuhalamayla karşılanırken üniversite sözcülüğünden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Rozos'un konuşmasını "kişisel ve tek taraflı siyasi görüşlerini ifade etmek" için kullandığı iddia edilip öğrencinin ifadelerinin "derin üzüntü oluşturduğu ve kınandığı" belirtildi. Öğrencinin kendisine verilen bir ayrıcalığı kötüye kullandığı da öne sürüldü.

KARARA TEPKİ YAĞDI

Açıklamanın sonunda ise mezun öğrenci hakkında disiplin işlemi başlatılacağı ve üniversite diplomasının verilmeyeceği bildirildi. Üniversitenin açıklamasına öğrencilerden tepki yağdı. Hiç kimsenin kazanılmış hak olan bir diplomayı gasp edemeyeceği vurgulandı.

NYU, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından kampüs içinde "antisemitizm faaliyetleri yürüttüğü" iddiasıyla soruşturulan üniversiteler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA