Filipinli Dağcı Everest'e Tırmanırken Öldü

45 yaşındaki Filipinli dağcı Philipp Santiago, Everest'e tırmanmaya çalışırken hayatını kaybetti. Dağcının cansız bedeni, kötü hava koşulları nedeniyle kamp alanında bırakıldı.

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Filipinli Dağcı Everest'e Tırmanırken Öldü

Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest’e tırmanmaya çalışan 45 yaşındaki Filipinli dağcı Philipp Santiago’nun hayatını kaybettiği bildirildi.

Nepal Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Santiago’nun 7 bin 900 metre yükseklikteki dördüncü kamp alanına ulaştıktan sonra aşırı yorgunluk nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer, kötü hava koşulları ve lojistik engeller nedeniyle dağcının cansız bedeninin şu anda kamp alanında bırakıldığını ifade etti.

Kaynak: DHA

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