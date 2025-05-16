Donald Trump'ın Eşi Melania Trump’ın Slovenya’daki Bronz Heykeli Çalındı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın memleketi Slovenya’da yer alan bronz heykeli kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Donald Trump'ın Eşi Melania Trump’ın Slovenya’daki Bronz Heykeli Çalındı

Slovenya'da Sevnica kasabası yakınlarına yerleştirilen ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın heykelin ayak bileklerinden kesilerek yerinden söküldüğü bildirildi. Heykelin kaybolduğu, 13 Mayıs'ta yapılan bir ihbarın ardından ortaya çıktı. Slovenya polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Heykel, 2017’de Donald Trump’ın yemin töreninde Melania Trump’ın verdiği pozdan ilham alınarak yapılmıştı ve First Lady'yi el sallarken betimliyordu. Gerçek boyutlarında yapılan eser, Amerikalı sanatçı Brad Downey tarafından tasarlanmıştı.

Melania Trump için ilk olarak 2019’da ahşap bir heykel dikilmişti. Ancak bu heykel, 2020 yılının 4 Temmuz günü kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilmişti. Yakılan bu ilk heykelin yerine, daha sonra bronzdan yapılmış yeni bir heykel konulmuştu.

MELANİA TRUMP KASABAYA HİÇ UĞRAMIYOR

Melania Trump her ne kadar doğduğu topraklarda sevilse de kamuoyundan uzak durmayı tercih ediyor. Ljubljana’ya yaklaşık 90 kilometre mesafede bulunan doğum yeri Sevnica’yı bugüne kadar resmi olarak hiç ziyaret etmedi.

Yaklaşık iki milyon nüfuslu Slovenya’dan, ülkenin sosyalist rejimle yönetildiği dönemde ayrılan Melania Trump, 1990’lı yıllarda modellik kariyerine devam etmek için ABD’ye taşındı. 2016 yılında Amerikan vatandaşı oldu. Donald Trump’ın üçüncü eşi olan Melania’nın oğlu Barron Trump’ın, annesinin anadilini konuşabildiği biliniyor.

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Kaynak: İHA

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