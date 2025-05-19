İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 2 Yaralı, 1 Gözaltı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bulunan Sair beldesine baskın düzenledi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerinin El-Halil kenti yakınlarındaki Sair beldesinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle yaralanan 2 Filistinliye müdahale ettiği bildirildi.

Yaralıların hastaneye nakledildiği belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bir bilgi paylaşılmadı.

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı birlikler Sair beldesine baskın düzenledi, beldede Filistinli gençler ile aralarında çatışmalar yaşandı. İsrail güçleri Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi kullandı. İsrail askerleri Filistinli Amr Ceradat'ı (16) gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA