Türkiye'de Masaya Oturmuşlardı, Kritik Açıklama Geldi! 'Rusya-Ukrayna Savaşı Çıkmazda'

İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen müzakereler sonrasında ABD Başkan Yardımcı JD Vance'den kritik bir açıklama geldi. Bugün ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin'in görüşeceğini hatırlatan Vance, "Ukrayna’da savaş konusunda görüşmelerde bir çıkmazda olduğumuzun farkındayız. Rusya barışa istekli değilse ve angaje olmak istemiyorsa ABD günün sonunda bu bizim savaşımız değil demek zorunda kalır" dedi.

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Türkiye'de Masaya Oturmuşlardı, Kritik Açıklama Geldi! 'Rusya-Ukrayna Savaşı Çıkmazda'

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta üç yıl dolarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısı sonrası Ukrayna ve Rusya temsilcileri, cuma günü İstanbul'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'nin arabulucu konumunda olduğu bu müzakerenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceği açıklandı.

Rusya lideri Putin'den "kanı durdurmasını" isteyeceğini söyleyen ABD Başkanı Trump cephesinden, görüşmeye kısa süre kala çarpıcı bir açıklama geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili görüşmelerin çıkmazda olduğunu kabul ettiklerini vurguladı.

'BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL'

Başkan Yardımcısı Vance, "Ukrayna’da savaş konusunda görüşmelerde bir çıkmazda olduğumuzun farkındayız. Rusya barışa istekli değilse ve angaje olmak istemiyorsa ABD günün sonunda 'Bu bizim savaşımız değil' demek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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