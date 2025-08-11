İsrail Tarafından Katledilen Gazetecinin Son Mesajı Ortaya Çıktı! Tüm Dünya Okuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında bu kez hedef, Şifa Hastanesi yakınlarında görev yapan gazetecilerin bulunduğu çadır oldu. Gerçekleştirilen saldırıda, El Cezire muhabiri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka’nın yanı sıra üç kameraman yaşamını yitirdi.

'EN ETKİLİ BASIN EMEKÇİLERİNDEN'

İsrail tarafından yapılan açıklamada, Şerif’in "Hamas’ın hücre lideri" olduğu ve İsrail’e yönelik roket saldırılarını planladığı iddia edildi. Ancak Gazze halkı ve bölgeyi yakından takip eden gazeteciler için o, uzun süredir "Gazze’nin en etkili basın emekçilerinden biri" olarak biliniyordu.

Katar merkezli El Cezire televizyonu, Şerif'in Gazze’den yaptığı yayınlarla özellikle Arap dünyasında güçlü bir ses haline geldiğini ve haberlerinin uluslararası alanda büyük etki yarattığını aktardı. İçerikleri sosyal medyada yaygın şekilde paylaşılmış, böylece Batı kamuoyuna da ulaşmayı başarmıştı. Bu saldırı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, sadece birkaç gün önce Gazze Şehri’ni işgal edeceklerini duyurmasının hemen ardından geldi. Saldırıda El Cezire’nin bölgedeki tüm ekibinin hedef alındığı ifade ediliyor.

'BU SESLER SUSMAYACAK'

Gazetecilerinin öldürülmesinin ardından El Cezire, resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Şüphesiz, bu haberler yine de dünyaya ulaşacak. Hala sahada çalışan düzinelerce Filistinli gazeteci var. Yani İsrail ordusu ve hükümeti bu sesleri susturduğunu düşünse de, tam tersi olacak."

BİZZAT YAŞADIĞI SAVAŞI BELGELEDİ

Enes eş-Şerif, yalnızca bir muhabir değildi, aynı zamanda çatışmaların tam ortasında yaşam mücadelesi veren bir sivil olarak öne çıkıyordu. Gazeteciliğe kameraman olarak başlayan Şerif, yıllar içinde birçok savaşı yakından takip etmiş, bu deneyimleriyle Gazze’nin tanıklığını dünyaya taşımıştı.

Sosyal medya üzerinden sık sık çağrılar yaparak, İsrail ordusunun kendisini doğrudan hedef aldığını ve yaşamından endişe ettiğini dile getirmişti.

El Cezire muhabiri Enes Şerif

AÇLIĞIN TANIKLARIYDI

İsrail’in El Cezire çalışanlarını hedef alması, uluslararası toplumda tepkiye neden oldu. Birleşmiş Milletler bu saldırıyı sert bir dille kınarken, New York merkezli Basın Özgürlüğü Vakfı da medyaya yönelik artan şiddete karşı acil eylem çağrısı yaptı.

Vakfın savunma direktörü Seth Stern, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gazze'de son zamanlarda görülen korkunç açlık ve acı görüntülerinden öfkelenen herkes, gazeteciler hayatlarını tehlikeye atmasaydı bu görüntüleri göremeyeceklerini ve hükümetlerinin finanse ettiği zulmü bilemeyeceklerini anlamalıdır. İşte bu yüzden İsrail, uluslararası hukuku ihlal ederek onları hedef alıyor ve öldürüyor. Şimdi, belki de öldürmelerin başladığı günden bu yana hiç olmadığı kadar, dünya bu gazetecilerin çalışmalarının ne kadar hayati olduğunu anlıyor"

'LİDERLER GÖSTERMELİK KINAMALARDA BULUNAMAZ'

Stern, uluslararası kamuoyunu daha güçlü bir tepki göstermeye çağırarak sözlerini şöyle sürdürdü: "İsrail'in gazetecileri ve diğer sivilleri yok etmek için kullandığı para ve silahlar akmaya devam ederken, liderlerimizin sadece endişelerini dile getirmeleri veya göstermelik kınamalarda bulunmalarına izin veremeyiz”

El Cezire muhabiri Enes Şerif

SON MESAJI GÜNDEM OLDU

Enes eş-Şerif’in X hesabında, ölümünden sonra paylaşılmak üzere hazırladığı son mesaj da paylaşıldı. Tarih 6 Nisan 2025’i gösteriyordu. Sevdiklerine ve tüm dünyaya seslenen Şerif, veda mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Mesaj, "Bu benim vasiyetim ve son mesajımdır. Bu sözler size ulaşırsa, İsrail'in beni öldürmeyi ve sesimi susturmayı başardığını bilin" ifadeleriyle başlıyor.

Mesajında Filistin halkına olan bağlılığını ve Gazze’de yaşananların tanığı olarak taşıdığı sorumluluğu şu sözlerle aktardı: “Size Filistin'i emanet ediyorum. Müslüman dünyasının tacındaki mücevher, bu dünyadaki her özgür insanın kalbi. Size onun halkını, hiç hayal kurma ya da güvenlik ve barış içinde yaşama fırsatı bulamayan mağdur ve masum çocuklarını emanet ediyorum. Onların saf bedenleri binlerce tonluk İsrail bombaları ve füzeleri altında ezildi, parçalandı ve duvarlara dağıldı.

Zincirlerin sizi susturmasına, sınırların sizi kısıtlamasına izin vermeyin. Onur ve özgürlüğün güneşi çalınan vatanımızın üzerinde doğana kadar, bu toprakların ve halkının kurtuluşu için köprüler olun. Size aileme bakmanızı emanet ediyorum."

