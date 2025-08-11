ABD'de Yangın Felaketi! 4'ü Çocuk, 6 Kişi Can Verdi

ABD'de bir evde çıkan yangında felaket yaşandı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'de Yangın Felaketi! 4'ü Çocuk, 6 Kişi Can Verdi
ABD’nin Maryland eyaletinde çıkan yangında 4’ü çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi. Yangın, Pazar sabahı ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore kenti yakınlarındaki bir evde çıktı. İtfaiyeciler olay yerine ulaştığında evin tamamen alevler içinde olduğu belirtildi.

Maryland Eyalet İtfaiye Müfettişliği, yangına müdahalede Charles County Şerif Ofisi, ATF ve gönüllü itfaiye ekiplerinin de yer aldığını açıkladı. Kurtarma çalışmaları sırasında bir yetişkinin sağ olarak çıkarıldığı, diğer iki sakinin ise yangın sırasında evde bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, olayda suç unsuruna rastlanmadığını, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi. İncelemelerin sürdüğü olay, bölgede büyük üzüntü yarattı.

