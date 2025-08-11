Avustralya, Filistin’i Tanıyacak! Başbakandan Açıklama: 'Kararımız Sembolik Değil'

Avustralya Başbakanı Albanese, ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını ve bu kararın BM Genel Kurulunda resmileşeceğini açıkladı. Albanese, Gazze’deki insani durumun "dünyanın en büyük korkularının ötesine geçtiğini" söyledi. Filistin’i tanıma kararının sembolik olmadığını vurgulayan Albanese, adımı barış sürecine katkı olarak nitelendirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve bu kararın eylülde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda resmiyet kazanacağını açıkladı. Albanese, kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, bu adımın Orta Doğu’da barış çabalarına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

İki devletli çözümün insanlık için umut olduğunu vurgulayan Albanese, "Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze’de çatışmayı, acıyı ve açlığa son vermek için iki devletli çözüm insanlığın umududur." dedi. Gazze’deki insani durumun endişe verici boyutlara ulaştığını ifade eden Albanese, İsrail hükümetini uluslararası hukuka uymamakla eleştirdi.

İSRAİL'E TEPKİ

Albanese, "Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti. İsrail hükümeti uluslararası hukuka meydan okumayı ve çocuklar dahil umutsuz insanlara yeterli yardım, gıda ve suyu vermeyi reddetmeyi sürdürüyor." sözleriyle Gazze’deki insani krize dikkat çekti.

'SEMBOLİK DEĞİL'

Filistin devletini tanıma kararının yalnızca sembolik bir jest olmadığını belirten Albanese, bu adımın küresel ölçekte barış sürecine ivme kazandıracak önemli bir katkı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

