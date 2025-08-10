BMGK Üyesi 5 Ülkeden İsrail’e 'Gazze' Tepkisi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze gündemiyle toplanan BMGK oturumu öncesinde Slovenya’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, İngiltere, Danimarka, Fransa, Yunanistan ve kendi ülkesi adına ortak bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını büyütme kararının kınandığı vurgulandı.

Kararın uluslararası insancıl hukuka aykırılık riski taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail'e söz konusu planı derhal iptal etmesi çağrısında bulunuldu. Operasyonların genişletilmesinin, Gazze'deki sivil nüfusun hayatını ciddi biçimde tehlikeye atacağı ve insani krizi daha da derinleştireceği ifade edildi.

‘ÇOCUKLAR AÇLIKTAN HAYATINI KAYBEDİYOR’

Gazze’de kıtlığın şiddetlendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Çocuklar açlıktan hayatını kaybediyor” ifadesi yer aldı. Ayrıca, insani yardım kuruluşlarının bölgedeki faaliyetlerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, temel ihtiyaçlara erişimin sağlanması için tüm kara geçişlerinin açılması gerektiği belirtildi.

Açıklamanın sonunda diplomatik çözüm çağrısı yapılarak, kalıcı bir ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüm yolunda somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: DHA