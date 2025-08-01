İsrail, Lübnan’ın Doğusu ve Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi

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İsrail ordusu, Lübnan’ın doğusundaki Bekaa Vadisi’nde bulunan Baalbek kentine ve çevresine 7 hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, Bekaa’daki Bırital beldesinin tepelik alanları, Ayşiyye, Nasıriyye, El-Hureybe, Zahle, Şara ve El-Cermak bölgelerini kapsadı.

Ayrıca, ülkenin güneyinde yer alan El-Mahmudiyye ve El-Hardeli bölgeleri de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Saldırıların detayları ve olası kayıplar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki gerginlik, bu saldırılarla daha da tırmanışa geçti.

Kaynak: DHA