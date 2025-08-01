İsrail, Lübnan’ın Doğusu ve Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın Bekaa ve güney bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Baalbek ve çevresindeki çok sayıda nokta hedef alındı.

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İsrail, Lübnan’ın Doğusu ve Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi
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İsrail ordusu, Lübnan’ın doğusundaki Bekaa Vadisi’nde bulunan Baalbek kentine ve çevresine 7 hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, Bekaa’daki Bırital beldesinin tepelik alanları, Ayşiyye, Nasıriyye, El-Hureybe, Zahle, Şara ve El-Cermak bölgelerini kapsadı.

Ayrıca, ülkenin güneyinde yer alan El-Mahmudiyye ve El-Hardeli bölgeleri de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Saldırıların detayları ve olası kayıplar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki gerginlik, bu saldırılarla daha da tırmanışa geçti.

İran'dan Sonra Şimdi de Lübnan... İsrail'den Bir Hava Saldırısı Dahaİran'dan Sonra Şimdi de Lübnan... İsrail'den Bir Hava Saldırısı DahaDünya

Kaynak: DHA

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