İsrail, Lübnan'ı da Vuruyor! Ölü Sayısı Yükseldi

İran'a saldırılarını sürdüren İsrail bir yandan da Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Ülkede İsrail saldırılarında ölü sayısı 123’e, yaralı sayısı 683’e yükseldi.

Son Güncelleme:
İsrail, Lübnan'ı da Vuruyor! Ölü Sayısı Yükseldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 2 Mart Pazartesi sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiği belirtildi.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Biriminden yapılan yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerden yaklaşık 96 bininin, açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildiği belirtilmişti.

LÜBNAN'A SALDIRILAR

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

ABD-İsrail-İran Savaşında Yedinci Gün: İran'da Yeni Lider Kim Olacak? Kritik Toplantı BaşladıABD-İsrail-İran Savaşında Yedinci Gün: İran'da Yeni Lider Kim Olacak? Kritik Toplantı BaşladıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Lübnan Saldırı
Son Güncelleme:
Beyaz Saray’da Sıra Dışı Görüntüler: Trump’ın Etrafında Dua Halkası Trump’ın Etrafında Dua Halkası
Minnesota Eylemleri Koltuğundan Etti! Trump, Kristi Noem'i Görevden Aldı Minnesota Eylemleri Koltuğundan Etti! Görevden Alındı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Doktoraya Giriş Şartları Değişti Doktoraya Giriş Şartları Değişti
ABD-İsrail-İran Savaşında Yedinci Gün: İran'da Yeni Lider Kim Olacak? Kritik Toplantı Başladı İran'da Yeni Lider Kim Olacak? Bombaların Gölgesin Kritik Toplantı
Minnesota Eylemleri Koltuğundan Etti! Trump, Kristi Noem'i Görevden Aldı Minnesota Eylemleri Koltuğundan Etti! Görevden Alındı
Nostradamus’un İran Kehaneti Ortaya Çıktı: 2026 İçin Korkutan Senaryo Nostradamus’un İran Kehaneti Ortaya Çıktı: 2026 İçin Korkutan Senaryo
Yine 'Boşanma Aşaması' Yine Cinayet: İstanbul'da Bir Kadın Sokakta Yürürken Katledildi İstanbul'da Bir Kadın Sokakta Yürürken Katledildi