Beyaz Saray’da Sıra Dışı Görüntüler: Trump’ın Etrafında Dua Halkası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki çalışma ofisi olan Oval Ofis, bu kez alışılmışın dışında bir anlara sahne oldu. Ülkenin farklı eyaletlerinden gelen dini liderler, bazı siyasetçiler ve danışmanlar Trump için bir araya gelerek topluca dua etti.

ETRAFINI SARIP DUA ETTİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Trump’ın masasının başında oturduğu, çevresini saran grubun ise başkanın omuzlarına ve sırtına ellerini koyarak dua ettiği görüldü. Katılımcılar, ABD’nin içinde bulunduğu zorlu süreçte ilahi destek ve rehberlik dileklerini dile getirdi.

“BAŞKAN İÇİN DUA EDİYORUZ”

Dua sırasında yapılan konuşmada, Trump’a destek verdiklerini belirten katılımcılar, Tanrı’nın bereketinin ve koruyucu gücünün başkanın üzerinde olması için dua ettiklerini ifade etti. Ayrıca Tanrı’dan Trump’a zor zamanlarda yol gösterecek bilgelik ve güç vermesi istendi.

DUA İSA’NIN ADIYLA SONA ERDİ

Dua metninde ABD’nin “Tanrı’nın gözetiminde, özgürlük ve adaletin hüküm sürdüğü bölünmez bir ulus olarak kalması” temennisi de yer aldı. Toplu dua, “İsa’nın adıyla” sözleriyle tamamlandı.

NEDEN DÜZENLENDİĞİ AÇIKLANMADI

Oval Ofis’te gerçekleşen bu toplantının hangi gerekçeyle organize edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dua sırasında dile getirilen “zor zamanlar” vurgusu dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi