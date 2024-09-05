İsrail Katliamlarını Artırdı: Gazze'de Can Kaybı 40 Bin 878 Oldu

​​​​​​​İsrail güçlerinin 355 gündür aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 40 bin 878'e yükseldi. Toplam yaralı sayısı da 94 bin 454'e çıktı.

İsrail Katliamlarını Artırdı: Gazze'de Can Kaybı 40 Bin 878 Oldu

​​​​​​​İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "2 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 17 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 56 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 878'e, yaralı sayısının ise 94 bin 454'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Netanyahu’dan Philadelphia Koridoru Açıklaması: 'Çekilme Olmayacak'Netanyahu’dan Philadelphia Koridoru Açıklaması: 'Çekilme Olmayacak'Dünya
Gazze Şeridi'ne 350 Bin Doz Çocuk Felci Aşısı UlaştıGazze Şeridi'ne 350 Bin Doz Çocuk Felci Aşısı UlaştıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail
Gazze'deki Esirlerin Ailelerinden Dikkat Çeken Talep: Ateşkeste İsrail'i Devre Dışı Bırakın Gazze'deki Esir Ailelerinden 'İsrail Devre Dışı Olsun' Talebi
Muharrem İnce: Para Para Para Muharrem İnce 'Para Para Para' Dedi
Macron'dan Geleneklere Aykırı Atama: Fransa'nın Yeni Başbakanı Belli Oldu Fransa'nın Yeni Başbakanı Belli Oldu
NOW TV'den Değişim Kararı! Kızıl Goncalar'ın Yeni Başrolü Açıklandı NOW TV'den Değişim Kararı! Kızıl Goncalar'ın Yeni Başrolü Açıklandı