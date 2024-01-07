İsrail, görevdeki gazetecileri vurdu: Gazze'de ölü sayısı 22 bin 800'ü aştı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 22 bin 835'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 93 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 113 Filistinliyi öldürdüğü ve 250 kişiyi yaraladığı belirtildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 835'e, yaralananların sayısının ise 58 bin 416'ya çıktığı kaydedildi.

2 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında El Cezire muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu gazeteci Hamza ed-Dahduh ve Mustafa Süreyya öldürüldü. Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının Han Yunus kentinde görev başındaki 2 gazeteciyi taşıyan bir aracı hedef aldığı ifade edildi. Saldırıda araç kullanılamaz hale geldi.

İsrail saldırılarının başından bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 109'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırıları en sert şekilde kınandı. Açıklamada ayrıca medya birimleri ve insan hakları kuruluşlarına saldırıyı kınama, Filistin halkına yönelik soykırımının durdurulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Katar merkezli El Cezire televizyonu, Vail ed-Dahduh'un, en büyük oğlu Hamza'ya veda ettiği ve elini öptüğü görüntüleri yayınladı. Vail ed-Dahduh, İsrail'in 25 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarda eşi, oğlu, kızı ve torununu kaybetmişti. Dahduh, kendisi de aralık ayında düzenlenen İsrail saldırısında yaralanmıştı.

HASTANE PERSONELİ TAHLİYE EDİLİYOR

Öte yandan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Aksa Hastanesi'ndeki personel ve ailelerini tahliye etme kararı aldı. MSF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Gazze’nin orta kesiminde süren çatışmalar ve İsrail’in MSF’nin çalıştığı Aksa Hastanesi çevresinin tahliye edilmesi ilanları dağıtmasının ardından, MSF’nin çalışan ve ailelerini bölgeden tahliye etme konusunda zor bir karar aldığı belirtildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinin duvarına önceki gün bir kurşun isabet ettiği belirtilen açıklamada, son günlerde insansız hava aracı ve keskin nişancı saldırılarının da hastanenin sadece birkaç yüz metre uzağında yaşandığı kaydedildi. Açıklamada, MSF'nin Gazze'deki Acil Durum Koordinatörü Carolina Lopez’in, "İsrail'in, uluslararası insancıl hukuk uyarınca, Gazze'nin orta bölgesinde işleyen tek hastanede hala çalışan personel ve hastaları koruma yükümlülüğü olduğunu yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze’de hiç kimse ve hiçbir yerin güvende olmadığına dikkat çekilerek ateşkes çağrısında bulunuldu.