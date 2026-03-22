İsrail Gazze'de Polis Aracına Vurdu! 4 Can Kaybı

Bölgedeki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği ve bir polis aracını hedef aldığı belirtildi. Saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 8 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Nuseyrat bölgesinde yapılan İsrail saldırısında polis aracının hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA