Küba Bir Kez Daha Karanlığa Gömüldü: Bir Hafta İçinde İkinci Kesinti

Küba'da 16 Mart'taki kesintinin ardından elektrik sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle ülke geneli, bir haftada ikinci kez karanlığa gömüldü. Ada ülkesi ABD ambargosu ve yaptırımları altında hayatta kalma savaşı veriyor.

Küba Bir Kez Daha Karanlığa Gömüldü: Bir Hafta İçinde İkinci Kesinti
Küba Enerji ve Maden Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Elektroenerji Sistemi'nin (SEN) tamamen çöktüğü açıklandı.

Açıklamada, ülke genelinde kesilen elektriğin sağlanması için gerekli adımların atıldığı ifade edildi.

16 MART'TA DA SİSTEMLER ÇÖKMÜŞTÜ

Küba'da, 16 Mart'ta da sistemin çökmesi sonucu ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığı duyurulmuştu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ada ülkesinin yaklaşık 3 aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin şu anda yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.

ABD AMBARGOSU

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Yapay Zekayla Sahte Yıldız Oldu: 8 Milyon Dolarlık Vurgun Yapay Zekayla Sahte Yıldız Oldu: 8 Milyon Dolarlık Vurgun
ABD, İsrail ve İran Savaşında 23'üncü Gün | CANLI BLOG - İran'dan 'En Az 200 Kişiyi Öldürdük' İddiası İran, En Az 200 Kişiyi Öldürdüğünü İddia Etti
ABD, İsrail ve İran Savaşında 23'üncü Gün | CANLI BLOG - İran'dan 'En Az 200 Kişiyi Öldürdük' İddiası İran, En Az 200 Kişiyi Öldürdüğünü İddia Etti
Savaşın Kilit Noktası Hürmüz Boğazı: Trump 48 Saat Verdi, İran Rest Çekti Savaşın Kilit Noktası Hürmüz Boğazı: Trump 48 Saat Verdi, İran Rest Çekti
İran'ın Vurduğu Arad'da İsrailli Bakana Soğuk Duş: Şehrimden Defol! Sen Bir Nazi'sin, Yahudi Nazi İran'ın Vurduğu Arad'da İsrailli Bakana Soğuk Duş
Erzincan'da Gizemli Hastalık Alarmı: Kuzular Birer Birer Ölüyor, Kimse Çare Bulamıyor Erzincan'da Gizemli Hastalık Alarmı: Kuzular Birer Birer Ölüyor, Kimse Çare Bulamıyor
İstanbul’a 100 Bin Konut Projesinde Son Viraj: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katılacak İstanbul’a 100 Bin Konut Projesinde Son Viraj: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katılacak