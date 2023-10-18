İsrail-Filistin çatışmasında 12'nci gün: Hastane saldırısı dünya gündeminde

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 12. gününde de devam ederken, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlediği saldırı da dünya basınında yer aldı. İsrail'in hastaneye yönelik saldırısında en az 500 kişi yaşamını yitirirken, Filistin'de, 3 günlük yas ilan edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre bugüne kadar gerçekleştirilen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 3 bin 300 olurken, 13 bin 500 kişi de yaralandı. İsrail basını ise 304'ü asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığını aktardı. İsrail'e arka çıkan ABD yönetimi yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısından Hamas'ı sorumlu tuttu.

BÖLGEDE GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ ŞÖYLE

12.23 | Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 3 bin 300 kişinin öldüğünü ve en az 13 bin kişinin de yaralandığını bildirdi.

12.20 | ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e indikten sonra sonra yaptığı açıklamada El Ehli Baptist Hastanesi patlamasıyla ilgili olarak, "Benim gördüklerime göre patlamaya diğer taraf sebep oldu" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki hastane saldırısından Hamas'ı sorumlu tuttu.

Dün akşam Gazze'de düzenlenen ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında konuşan Biden, özetle şunları söyledi: "Dün Gazze’deki hastanede meydana gelen patlamadan dolayı derin üzüntü ve öfke duyuyorum. Gördüğüm kadarıyla bunu siz değil, diğer taraf yapmış gibi görünüyor. Ancak emin olmayan pek çok insan var, bu nedenle pek çok şeyin üstesinden gelmemiz gerekiyor."

12.10 | Filistin: İsrail savaşı sürdürmek için katliamın sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uluslararası baskıları altında kalmadan savaşı sürdürmek için Gazze Şeridi'ndeki hastane katliamının sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası çifte standartların İsrail'e, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması veya insani yardımların girişi için koridorlar açma taleplerini reddetme hakkı" verdiği ifade edildi.

11.30 | BMGK acil toplanmaya karar verdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de en az 500 kişinin öldürüldüğü el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı görüşmek için acil toplanmaya karar verdi. BM Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, toplantının yerel saatle 10.00'da (TSİ 17.00) başlayacağı kaydedildi.

11.00 | Joe Biden İsrail'de

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in başkenti Tel-Aviv'e ulaştı. Mısır, Ürdün ve Filistin devlet başkanlarıyla da görüşmek isteyen Biden'ın buluşmaları, İsrail'in dün Gazze'de düzenlediği hastane saldırısının ardından ertelenmişti.

10.53 | Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de durum kontrolden çıkıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de sağlıkla ilgili durumun kontrolden çıktığını ve tıbbi yardımları ulaştırmak için beklenilen her saniye kayıplar verildiğini belirtti.

08.50 | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 30'un üzerinde Filistinli öldü

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 30’un üzerinde Filistinli daha hayatını kaybetti.

08.33 | İsrail ordusunda ölen asker sayısı 304'e yükseldi

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 304'e yükseldi.